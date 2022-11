Se acerca la Navidad y con ella los excesos y las cenas de empresa. Salir con los compañeros de trabajo, desconectar, socializar y pasarlo bien... es evento muy esperado para pasar un rato desenfadado con el resto del equipo. Sin embargo, hay muchas cenas de empresa que acaban con una aventura fugaz entre los trabajadores de la oficina. Muchas de ellas salen a la luz, sobre todo, si las infidelidades ocurren en torno a Mediaset. Y si no que se lo lo digan al ex guardia civil y ganador de Supervivientes 2020, Jorge Pérez.

Para Jorge este fin de semana ha sido de los peores de su vida. El ex guardia civil, que siempre ha sido muy querido en las redes sociales por cómo ha llevado su relación con su pareja, Alicia Peña, ha sido pillado en plena infidelidad a su mujer, con la que lleva casado 12 años. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 7 de agosto del año 2010, y nunca ha habido rumores de infidelidad por ninguna de las dos partes... hasta ahora.

Y es que la bomba estalló el sábado por la tarde cuando la presentadora de Fiesta, Emma García, con un semblante serio dio a conocer la noticia. Un colaborador había sido desleal a su mujer con una compañera de Telecinco. El nombre no tardó en llegar: Alba Carrillo. La modelo y el ex guardia civil estuvieron tonteando toda la noche en la cena de empresa de Unicorn, según apuntan varios colaboradores del programa.

Nuevos testimonios de los tonteos de Jorge Pérez https://t.co/56wbonh9o2 — Telecinco (@telecincoes) November 27, 2022

A medida que avanzaba la tarde se dieron más detalles de lo que sucedió en la polémica fiesta. Jorge reconoce su culpa en el comportamiento que mantuvo con Alba Carrillo, pero niega que hubiera un beso. Ante estas nuevas declaraciones, la presentadora aseguró que sí que hay imágenes que pillan el momento del affair. Con todo esto, el modelo abandonó el plató de Fiesta para estar junto a su mujer, que no se ha pronunciado aún públicamente.

En cambio, Alba sí ha querido dar sus primeras declaraciones. Este domingo se sentó en el mismo programa que Jorge para responder a la polémica, aunque sin confirmarla: «No lo estoy pasando bien». La influencer asegura que «no me gusta verme en esas imágenes. No esperaba que ocurriera esto y me duele porque es Jorge. Lo pasé mal por él, por Alicia y por mí», asegura.

Por su parte, Jorge exculpa a Alba de toda responsabilidad. Reconoce que «quiere recuperar a su mujer y que está hundido». Además asegura que no come ni duerme desde hace dos días. El ganador de Supervivientes 2020 y Alicia, quien fue su gran defensora en el reality, tienen cuatro hijos en común: Martina, Mario, Marcos y Marlon. El más pequeño nació en julio de este año. La pareja ha querido seguir con la tradición de elegir un nombre que empezara por 'mar'.