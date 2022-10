Francis Montesinos rompe su silencio tras ser extorsionado por un menor

El domingo 2 de octubre, el diseñador valenciano Francis Montesinos fue víctima de un asalto violento a su vivienda, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de Llíria tras sufrir una crisis de ansiedad. Ahora, en 'El programa de Ana Rosa', el modisto ha arrojado luz sobre el asunto, explicando que sufrió un intento de extorsión en el que se le solicitaba una gran cantidad de dinero a cambio de no difundir un vídeo de carácter íntimo: «Estoy mal porque ha sido duro, difícil. He interpuesto tres denuncias», afirma Montesinos.

Según relató en el espacio de Telecinco, en las últimas semanas ha sufrido extorsiones por un Vídeo íntimo que podría ser difundido. El pasado 8 de septiembre recibió la visita de un joven de 15 años que le amenazaba con publicar un vídeo íntimo que él mismo había grabado: «Tengo en el teléfono pantallazos donde él dice que tiene 18 años, pero no lo sé...», dice el diseñador sobre el menor. «Puse a disposición de la Guardia Civil todo lo que tenía, incluido el vídeo. Ahora es cosa de ellos. Otra vez he caído en la trampa», se lamenta Montesinos.

Desde ese primer cara a cara, el diseñador ha sufrido diferentes asaltos a su domicilio y han llegado a pedirle medio millón de euros: «Comí con un amigo. Cuando se fue, me quedé durmiendo y vinieron. Yo dormía, me tocan la pierna y me sobresalto. Entonces, me dicen: 'O pagas o la próxima será diferente'. Lo tenían todo perfectamente controlado». Tras el último asalto, se trasladaron hasta la zona varias patrullas de la Policía Local de Llíria y de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias de investigación. En los siguientes días se practicaron varias detenciones.