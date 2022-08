No están siendo unas vacaciones normales para Mercedes Milá. Tras haber sufrido un accidente de bicicleta mientras paseaba en un bosque en Francia, ha pasado por la consulta de distintos médicos tanto en el país vecino como en España esperando recibir un diagnóstico correcto. Actualmente, la presentadora se encuentra ingresada en la Clínica Dexeus de Barcelona a la espera de una operación que le reconstruya el hombro. El doctor Xavier Mir, un traumatólogo especializado en mano, codo y microcirugía, se encargará de la cirugía. El especialista ha sido recomendado por Jesús Calleja, uno de sus pacientes entre los que también se encuentran los deportistas Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

Milá ha compartido el progreso de su estado de salud con sus miles de seguidores en Instagram. La red social que es testigo de su amor platónico con el protagonista de la serie Café con aroma de mujer William Levy, con quien ha interaccionado en numerosas ocasiones, incluso ha tenido el placer de entrevistar en el Teatro Pavón. «Esta mañana, a las 5:45 de la mañana o sea, a las 6 menos cuarto he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana», anunciaba Mercedes Milá por stories. «La transfusión» en este caso no ha sido un procedimiento médico, sino tal y como confesaba a continuación la catalana: «Me ha llamado al teléfono el señor William Levy.»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

«Casi me muero», bromeaba la periodista. Asimismo, añade que el actor le «ha reñido» porque no le había informado de su situación y le ha perdido «por favor» que tuviera mucho cuidado y le informara del progreso de su salud. Seguidamente, le ha recordado que no olvide que ella es una persona muy querida por muchísima gente, y él personalmente la tiene en gran estima. Tras declarar que este es «el mejor antídoto contra el dolor», a la presentadora todavía le quedan unas horas de espera antes de pasar por quirófano.