El verano brinda una nueva oportunidad a Victoria Federica. Hace unos meses la sobrina del rey cortó con Jorge Bárcenas, su única relación pública hasta el momento. Por ahora, la joven no ha desvelado ningún secreteo de su vida amorosa. Sin embargo, el pasado 1 de junio, la sobrina del rey conoció a Willy Hernángomez, el jugador de la NBA, que se sentaron juntos en una cena de la marca Off-White. Esa noche iluminada con velas surgió la chispa entre los jóvenes, así apunta el programa televisivo Socialité.

Desde el espacio de Telecinco han indagado en las redes sociales de ambos. En el perfil de la joven influencer, los comentarios y 'me gustas' dejarían ver el tonteo existente entre ellos. «Pobrecito, arrasaste con su salsa teriyaki...», comenta su amiga Alba Díaz, hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, a lo que Victoria Federica contestó: «Jajaja bueno, no se la iba a comer, ¿a que no, Willy?». Finalmente, el jugador respondió bromeando que sí le había dejado sin cenar. Ese mismo día, en la foto que compartió él del mismo evento, Victoria Federica comentó con emoticonos de fuego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Desde entonces, tanto Victoria Federica como Willy Hernángomez han interactuado en repetidas ocasiones y dado que los dos están solteros, el equipo de Socialité señala que podría ser el comienzo de una relación. Sin embargo, no sabemos si después de estos comentarios, el tonteo ha ido más allá. En cuanto al pasado amoroso del deportista, estuvo saliendo una temporada con la influencer Lola Lolita, y han habido rumores entre el jugador de baloncesto y la jugadora de pádel Nicole Traviesa.