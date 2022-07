Ivana Icardi explica sus secuelas físicas tras dar a luz: «Estoy preocupada»

Ivana Icardi se ha sincerado una vez más con sus seguidores y ha explicado en su canal de Mtmad las secuelas que arrastra desde que fue madre. La argentina y Hugo Sierra dieron la bienvenida a Giorgia en el mes de agosto en Palma y, aunque casi ha pasado un año, la influencer está preocupada por los problemas físicos que sufre desde que dio a luz. «Mi barriga se ha quedado bastante blandita. Mi ombligo antes para nada era así, y ahora cae todo. Después del embarazo también me salieron muchas estrías. Me ha quedado todo como más flácido», se lamenta.

Tal y como explica en el vídeo, nota que su cuerpo ha cambiado mucho en este tiempo: «Todo se ensanchó, yo aumenté nueve kilos que son pocos, pero bueno en ese momento cuando yo empecé pesaba 70 kilos y terminé pesando 79. También he perdido mucho músculo porque claro, como no hago deporte, está todo flácido y bueno hay que trabajarlo». Además, señala que ha perdido firmeza en el pecho tras la lactancia: «Mi pecho era como más terso y ¿qué pasó? Que se te llenan de leche, después se te vacían y entonces quedan como las bolitas estas antiestrés que las aprietas».

A pesar de los cambios en su imagen, hay un problema que le preocupa especialmente: «Yo tuve parto natural y fueron 4 kilos 20 de niña y sí, es verdad que estoy un poco preocupada por el suelo pélvico. Noto que cuando me entran ganas de hacer pis necesito ir en el momento. La verdad que sí que me preocupa un poco porque, claro, lo he dejado y no es cómodo». Eso sí, tiene claro que son etapas: «Son momentos del cuerpo, no hay que sentirse mal por eso».

Ivana Icardi, muy preocupada por lo mucho que ha cambiado su cuerpo 😱 https://t.co/LMbKwUdCN2 — mtmad (@mtmad) July 7, 2022

Hace dos semanas, a través de este mismo canal, Ivana compartió un house tour de su nuevo hogar en Palma. El piso cuenta con un dormitorio principal y una habitación para Giorgia con su propio aseo. Además, dispone de una cocina de estilo americano, dos baños, un amplio salón y un cuarto para la lavadora. Respecto a la decoración, ha apostado por un estilo rústico con un toque moderno en el que predominan los tonos madera, blancos y azules. Tras su ruptura con Hugo en el mes de marzo, Ivana ha decidido quedarse en Mallorca para su hija pueda estar cerca de su padre.