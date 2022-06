Mediaset rectifica y retoma su contrato con Paz Padilla

Paz Padilla vuelve a Mediaset. El propio grupo de comunicación ha confirmado a primera hora de este viernes la noticia a través de un escueto comunicado: «Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía». La incorporación se dará en los próximos meses, debido a los compromisos laborales de la humorista: «No se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en este periodo de tiempo».

En el mes de marzo saltó la noticia de que la presentadora había sido despedida de Telecinco, a pesar de que había renovado su contrato en julio de 2021. La propia empresa, igual que en esta ocasión, explicó la decisión con un comunicado: «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero». De este modo la andaluza se despedía de Telecinco tras trece años al frente del conocido programa de corazón.

Pero esta no es la única vinculación de Paz con el grupo, ya que también ha dado vida a Chusa en La que se avecina, ha sido jurado en Got Talent y ha presentado distintas galas de Navidad. Es más, ella fue la encargada de despedir el año 2021 junto a Carlos Sobera. A pesar del conflicto, Padilla nunca ha hablado mal de la cadena e incluso bromeó con su despido en el programa Tot es mou de TV3: «¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy open to work».

La andaluza, al margen de su facete televisiva, sigue cosechando éxitos gracias a su libro El humor de mi vida, la obra surgida de este proyecto y su marca de ropa y complementos No Ni Ná. Además, tal y como confirmó ¡Hola! protagonizará una película basada en su vida, un trabajo que todavía se encuentra en fase inicial.