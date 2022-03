La madre de Ainhoa Armentia ha hablado este sábado por primera vez ante los medios. Antonia Acebo ha decidido hacer declaraciones en el programa Viva la vida, donde ha aclarado cómo se enteró de la relación de su hija con Iñaki Urdangarin. Además, tal y como indicó Jose Antonio Avilés, el colaborador al que concedió la entrevista, su objetivo principal era explicar «cómo se encontraba su relación con el padre de sus hijos». Antonia confirmó en el formato de Telecinco que su hija le contó el noviazgo poco antes de que se publicase la comentada portada: «Me enteré el mismo día de todo y fue mi hija la que me lo contó, me enteré antes de las fotos».

Eso sí, indicó que se siente muy abrumada por todo el revuelo mediático generado: «Somos personas normales y no tenemos nada que ver con este caso». Acebo señaló además que Ainhoa no conoce a los hijos de Iñaki y él tampoco a los de ella. «Mis niños están muy protegidos por la familia, no tienen nada que ver con esta relación. No son personas públicas como los hijos de la Infanta, que sí son públicos», remarcó.

La madre de Ainhoa Armentia, actual pareja de Iñaki Urdangarin, rompe su silencio: "El que sí tenía esperanza de arreglar la relación era el exmarido de Ainhoa" #VivaLaVida487 https://t.co/3089VKJBgU — Telecinco (@telecincoes) March 5, 2022

Aunque fue bastante clara, no quiso responder a si su hija vive con su marido: «No te lo voy a decir, pero la relación entre ellos es muy buena». Avilés, por su parte, indicó que Antonia le había confirmado que la relación entre Ainhoa y el exduque de Palma comenzó a finales de agosto: «Cuando salen las imágenes, ella y su marido no están juntos, aunque sí viviendo en el mismo domicilio». A pesar de que en un primer momento parecía que Iñaki quería retomar su relación con la infanta Cristina, en las últimas semanas se ha podido ver al vasco muy cómplice junto a su compañera paseando por Vitoria y asistiendo a clases de yoga.

El pasado miércoles Urdangarin obtuvo la libertad condicional, con lo que ya no tendrá que rendir cuentas a la cárcel alavesa de Zaballa como hacía hasta ahora. El cuñado del rey fue condenado a 5 años y 10 meses por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Nóos. Ingresó el 1 de marzo de 2021 en la prisión provincial de Álava, donde durmió de lunes a jueves en régimen abierto hasta junio.