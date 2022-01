Joaquín Prat, muy enfadado con Marta Riesco: «A qué jugamos»

Joaquín Prat no entiende el comportamiento de su compañera de El programa de Ana Rosa, Marta Riesco, y así se lo ha hecho saber este martes en pleno directo. El pasado miércoles la colaboradora confirmó su relación con Antonio David Flores y, desde entonces, ha intentado hablar lo mínimo posible del tema ante las cámaras. Una actitud que Joaquín no entiende ya que, según él, la periodista tiene un comportamiento muy diferente «por los pasillos de Telecinco».

Tras ver unas imágenes de Olga Moreno, el presentador ha asegurado que Marta ya había hablado de su relación con algunos compañeros: «Aunque algunos no cuentan todo delante de las cámaras y sí hablan por los pasillos». El presentador ha aprovechado su intervención para recomendarle que deje de hablar de su vida privada detrás de las cámaras: «Le digo a Marta, es mejor que lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos, porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que igual sí las cuentan».

Joaquin Prat dándose cuenta que Marta Riesco es una mentirosa, hijo estaba claro.

Muy confuso por su forma de actuar, Joaquín le ha pedido que sea clara: «A qué jugamos, a no hacer la bola más grande o a que no se haga más grande; lo digo para situarme yo y saber qué puedo y no puedo contar». Por último, ha querido dar un consejo a la pareja: «Al protagonista le digo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que se corra un tupido velo sobre esta circunstancia». El pasado miércoles la revista Lecturas publicó unas imágenes que demostraban que la reportera y el ex guardia civil ya viven juntos en Madrid. Estas instantáneas hicieron que Riesco finalmente confirmase la relación aunque, eso sí, a través de un comunicado que leyó Antonio Rossi: «No vamos a negar la evidencia».

El colaborador fue el encargado de transmitir las palabras de su compañera: «Él pasa tiempo en casa de ella, Marta no lo niega, ella es una mujer soltera y él un señor separado, a partir de ahí no me ha ahondado más en la historia». Esta relación era un secreto a voces ya que el 21 de noviembre, pocos días después de que se hiciese pública la ruptura de Antonio David y Olga Moreno, saltaron las primeras informaciones que relacionaban al padre de Rocío Flores con la reportera de Telecinco.