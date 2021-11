Ainhoa Arteta ha aplazado un año el concierto que tenía previsto para el 6 de diciembre en el Teatro Cartuja Center de Sevilla. En un comunicado emitido por el teatro, la soprano vasca ha señalado que «lamenta profundamente tener que renunciar a su participación en el concierto». La empresa ha indicado, además, que todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, el 10 de diciembre de 2022, aunque aquellas personas que por cualquier motivo no puedan asistir al concierto en el nuevo día pueden pedir su devolución a través del canal de venta donde se adquirió.

El comunicado explica, además, que la recuperación de Arteta «continúa desarrollándose satisfactoriamente», pero que se ha decidido llevar a cabo la suspensión «por el alto nivel de exigencia artística con la que la soprano aborda cada uno de sus proyectos». Un aplazamiento que ha sorprendido a sus seguidores, ya que hace tan solo una semana la artista anunció en sus redes sociales que se encontraba «mucho mejor» y que su reaparición estaba «cada vez más cerca». Parece que por el momento los fans de la cantante tendrán que esperar para poder verla sobre el escenario.

«Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros que tanto ánimo y apoyo que me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación. Gracias por vuestra energía, apoyo, cariño, respeto máximo. Nunca olvidaré lo que he sentido… que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir», escribió el pasado lunes en su perfil de Instagram.

Arteta ha vivido un verano difícil: en el mes de agosto tuvo que ser ingresada por una sepsis derivada de un problema renal y en septiembre sufrió un infarto que provocó que le amputaran varios dedos. Además, la reciente separación de su cuarto marido, Matías Urrea, ha complicado aún más la situación. El militar hizo unas polémicas declaraciones en la televisión con el objetivo de criticar a la artista, aunque finalmente decidió no acudir a Sábado Deluxe tras ser asesorado sobre los riesgos que podría acarrearle en su carrera profesional.