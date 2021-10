Rocío Flores, entre lágrimas, habla de la separación de su padre y Olga

Rocío Flores se ha pronunciado este viernes por primera vez sobre la separación de su padre y Olga Moreno. La hija de Rocío Carrasco, que se ha mostrado abatida en El programa de Ana Rosa, ha asegurado que Antonio David todavía vive en el domicilio conyugal.

Joaquín Prat ha sido el encargado de preguntar a la joven por la ruptura: «¿Es cierto como publica Lecturas que tu padre y Olga están separados?». Ro en un primer momento ha intentando no dar ningún tipo de información al respecto: «Me vais a perdonar, es una cosa que es de ellos, ellos son los protagonistas y voy a seguir respetando su decisión».

Es más, ha continuado disculpándose con el programa y ha asegurado que se siente «mal» con esta situación: «No quiero que nadie se lo tome a personal, llevo muchos días que me llama todo el mundo, me siento un poco mal, entiendo que me preguntéis pero es algo que no me corresponden hablar...». Prat ha seguido insistiendo con el tema y ha conseguido que la influencer aclarase que su padre vive en el domicilio familiar: «Claro, obviamente», ha señalado.

Eso sí, la joven mantiene que pase lo que pase van a seguir siendo una familia: «Lo único que sé es que ante todo somos una familia, indiferentemente de lo que pase con un matrimonio».

Y es que, tal y como ha indicado, este año ha sido muy duro para la ya expareja: «Hemos pasado un año muy mal, pues sí. Que lo estamos pasando mal, obvio». «Son muchas cosas, tienen 45 años y llevan 20 años juntos, no tengo la varita mágica y ojalá la tuviera», ha zanjado la colaboradora.

Esta es la primera aparición televisiva de Rocío Flores después su comentada reunión con Paolo Vasile. La joven habría visitado al consejero delegado de Mediaset para pedirle «no ser mencionada» en las noticias relacionadas con la posible relación de Antonio David y una conocida periodista de Telecinco. La hija de Rocío Carrasco, según Lecturas, «no podía soportar la idea de que en las tertulias de los programas se deslizara la idea de que había podido traicionar a Olga».