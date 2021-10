Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez esperan su segundo hijo en común

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo esperan su segundo hijo en común, tal y como ha informado en exclusiva ¡Hola! La conocida revista detalla que la modelo estaría embarazada de doce semanas y que está muy «ilusionada».

La hija de tres años de la pareja, Alana Martina, nació en noviembre de 2017. Eso sí, el recién nacido tendrá otros tres hermanos: Cristiano Junior, que ya es un adolescente, y los mellizos Mateo y Eva.

Aunque siguen aumentando la familia, parece que por el momento Georgina y Cristiano no tienen planeado casarse. La española ya explicó que su «deseo de maternidad es más fuerte que nada».

Además de estar feliz con su vida personal, Georgina está pendiente del estreno de su reality en Netflix: Yo soy Georgina. En esta producción ha hecho una gran cantidad de confesiones que permitirán al público conocer mejor a la influencer.

«Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo», asegura ella misma en este programa. Además de verse diferentes momentos junto a su familia o en sus viajes, también se mostrará la relación de tira y afloja de la pareja con la prensa.