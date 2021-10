Gloria Camila se queda sin trabajo

Nuevo varapalo para Gloria Camila: Dos vidas, la serie para la que trabaja, no tendrá segunda temporada. Televisión española ha decidido no renovar esta producción en la que la hermana de Rocío Carrasco daba vida a Cloe, uno de los personajes secundarios con más peso de la ficción.

Eso sí, aunque la serie no se renueve, todavía quedan pendientes de emitir capítulos de la primera temporada. Según las previsiones, la ficción ocupará la tardes de La 1 hasta el mes de febrero. Dos vidas ha sido el debut de Gloria Camila en el mundo de la interpretación, un fichaje que estuvo cargado de polémica.

Muchos actores consideraron que esta elección era «injusta», ya que la hija de Ortega Cano no tiene estudios relacionados con el mundo de la interpretación. El programa Sálvame recogió algunos de testimonios entre los que se encontraban Angy Fernández, Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Marisol Ayuso.

«¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz... Pero, ¿usted qué es lo que ha hecho en esta profesión? ¿Qué trayectoria tiene usted de trabajo? Es que no entiendo nada», opinó Marisol Ayuso, que consideraba que con estas decisiones se jugaba con la profesión.

Angy Fernández, por su parte, reconoció en aquel momento que le habría gustado tener la misma oportunidad: «A mí me encantaría estar trabajando ahora mismo. Si nos deja hueco a los demás también, bien. Yo creo que ella con todo lo que ha vivido ya, con el exnovio que tiene, yo creo que ya bastantes críticas ha tenido ya».

Está siendo un mes complicado para Gloria Camila, ya que hace tan solo dos semanas el Juzgado número 5 de Alcobendas (Madrid) suspendió la cita judicial prevista para el viernes 15 de octubre en la que la hija mayor de Rocío Jurado debía entregar los famosos diarios de Rocío Jurado a la joven.

La influencer consideraba que «estos manuscritos, notas de puño y letra de su madre no deben ser hechos públicos, entre otras cosas porque la propia Rocío Jurado siempre quiso mantenerlos ocultos al conocimiento público».