Charlene de Mónaco ha compartido una nueva fotografía en sus redes sociales con la que ha preocupado a sus seguidores. La princesa ha publicado esta imagen tan solo dos días después de la visita de su marido a Mallorca.

Alberto de Mónaco viajó este viernes a la Isla para acudir a la inauguración del Mallorca Country Club en Santa Ponça, un evento que será el centro neurálgico del Mallorca Golf Open. El príncipe monegasco aseguró, tal y como recoge Lecturas, que su mujer «está mucho mejor».

Además, añadió que sus hijos «se encuentran perfectamente». Unas declaraciones que no convencen a Mónaco, donde los rumores por el estado de salud de su princesa no hacen más que aumentar.

En la instantánea publicada este domingo se puede ver a Charlene sonriente, aunque visiblemente más delgada. Junto a la fotografía, un escueto mensaje: «Dios los bendiga» y un corazón.

View this post on Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

La nadadora olímpica se encuentra en Sudáfrica, país del que no puede salir por una infección de oídos. Ella misma explicó que no puede viajar por esta dolencia: «Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre».

En el mes de junio se cumplieron diez años desde que Alberto II y Charlene de Mónaco se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia civil y luego religiosa. Su boda estuvo rodeada de especulaciones, incluso sobre un intento de fuga de la novia, pero la pareja ha demostrado en este tiempo estar por encima de la polémica.