Anabel Pantoja cancela su boda con Omar Sánchez

Anabel Pantoja ha decidido este miércoles cancelar su boda tras conocer el fallecimiento de su abuela doña Ana. El enlace se tendría que haber celebrado este viernes en La Graciosa y sus primos, Kiko Rivera e Isa P., ya habían viajado a Canarias para la celebración.

La revista ¡Hola! ha adelantado en exclusiva esta información, aunque por el momento no han trascendido más detalles. Por el momento, Anabel guarda silencio en sus redes sociales.

La colaboradora de televisión y Omar Sánchez ya se vieron obligados a suspender su boda en el año 2020 por la pandemia. La pareja ya se casó legalmente hace un par de semanas en un evento privado, aunque tenían previsto celebrarlo por todo lo alto este viernes con sus familiares y amigos.

El que sí ha escrito un desgarrador mensaje en sus redes sociales ha sido Kiko Rivera. El primo de Anabel ha criticado duramente a su madre por no haberle informado del delicado estado de salud de su abuela. Además, ha lamentado haber viajado a La Graciosa para el enlace de Anabel: «Arriesgué y perdí». «Tus hijos no me dejan despedirme y ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado», ha denunciado en Instagram.