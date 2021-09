Matías Prats vivió este viernes uno de los momentos más felices de su vida: acompañó a su hija Marta al altar. La joven contrajo matrimonio con su pareja, Alberto Salas, en la capilla de Nuestra Señora de Begoña, en Madrid.

Tal y como se ha podido ver en distintas historias de Instagram, el presentador recorrió junto a Marta los metros que separaban la entrada de la Iglesia del altar. Visiblemente orgulloso, Prats lució un traje chaqué en color oscuro que combinó con un chaleco gris y una corbata de color azulado.

Por su parte, la novia apostó por un vestido de novia en color blanco con líneas de corte recto y mangas transparentes, y una corona de flores en el cabello. El periodista, muy celoso de su vida privada, ha querido mantener esta ceremonia en la más estricta intimidad.

Eso sí, gracias a las redes sociales ha trascendido que, tras el enlace, el matrimonio y los invitados se trasladaron a la finca La Gaviota, en Aravaca. El menú, a cargo de Isabel Mestre, estuvo formado por una sopa de tomate y carabineros de primero y un solomillo Wellington como segundo plato. El postre, según La Vanguardia, fue una pastela de crema y almendras y una esfera de chocolate con maracuyá.

También ha trascendido que durante la celebración sonaron temas como We will rock you de Queen.