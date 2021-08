Isabel Pantoja volvió el sábado a los escenarios tras más de un año alejada de ellos debido a la pandemia. La tonadillera aprovechó este concierto en Jerez de la Frontera para romper su silencio y lanzar unas indirectas muy directas a su hijo Kiko Rivera.

Durante las dos horas y media de concierto, la cantante brilló con su potente voz ante un público entregado que no dejó de aplaudir y apoyar a la artista. Eso sí, los mensajes subliminales que dedicó a su familia fueron lo más llamativo de la noche.

Pantoja se sinceró ante casi 2.000 personas y confesó que está «¡ya muy cansada!». La sevillana además aseguró que las personas que tiene a su alrededor son las que importan: «Aunque me riñan luego me da igual, cuando yo salía en alguna foto había tanta gente que no se cabía, ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado, con los de verdad». La tonadillera estuvo acompañada en este concierto por su hermano Agustín y su sobrina Anabel.

También aprovechó el recital para atacar duramente a la mujer de su hijo, Irene Rosales: «Y tú viviendo con ella que nunca, que nunca, que nunca te ha querido». Respecto a las acusaciones que aseguran que no ha sido justa en el reparto de la herencia de Paquirri, se limitó a indicar: «Pa' matar los rumores de las esquinas, que me hicieron a veces mucho daño, mucho daño».

La respuesta de Kiko Rivera a esta actuación no se hizo esperar. El DJ, que la semana pasada se sometió a una intervención quirúrgica, felicitó este domingo a la artista por el concierto: «Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás debe mor». Eso sí, aclaró que «como madre y como persona ya es otra cosa».