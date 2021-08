Tras preocupar este jueves a sus seguidores con unas imágenes desde el hospital, Kiko Rivera ya ha revelado el motivo de su operación.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram ha indicado que, por problemas de salud, se ha tenido que someter a una «migración de banda gástrica». «Me ha hecho un daño bastante importante en el estómago», ha explicado.

Además, ha querido agradecer a su mujer, Irene Rosales, y a su amigo Fran Sánchez todo el apoyo que le han dado en esta intervención: «No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento».

Cuando el hijo de Isabel Pantoja compartió este jueves en la mencionada red social unas instantáneas con el texto «pues nada, vía y a quirófano» saltaron todas las alarmas. El DJ no dio ningún tipo de información sobre el procedimiento.

Eso sí, pidió a sus seguidores que le deseasen «suerte». Además, también bromeó y pidió a sus fans que escuchen su tema Vámonos de fiesta en Spotify: «A ver si al despertar me dais la sorpresa y somos 20 mil».