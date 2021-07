Ana Milán rompe con su novio

Ana Milán ha roto con su novio Luis, tal y como informa Semana. La propia actriz, que se ha convertido en uno de los rostros más populares de las redes sociales en España, ha confirmado a la citada revista que su corazón «está solo».

La creadora de ByAnaMilán y su ya ex disfrutaron el pasado verano de unas románticas vacaciones en Cádiz. Aunque no acostumbra a hablar de su vida privada, tras la publicación de la imágenes escribió en Instagram «qué sitio tan maravilloso este hotel…Qué suerte compartirlo todo con él». Una historia que, según Semana, ha finalizado tan solo un año después de que se hiciese pública.

Durante el confinamiento los directos de Milán en su cuenta de Instagram cosecharon un gran éxito y ayudaron a muchas personas a hacer más llevaderos los primeros meses de la pandemia.

Además, su espontaneidad y su claridad a la hora de expresar sus opiniones han convertido a la artista en tendencia en más de una ocasión. En el mes de abril protagonizó una polémica al responder de forma contundente a una usuaria que aseguraba que se había puesto pómulos.

«Me decía que se le había caído un mito. ¿Sí? ¿Se te cae un mito? ¿Si me pongo pómulos entonces ya no te gusto? ¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosas?», respondió tajante.