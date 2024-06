La capital de Guatemala fue testigo de un encuentro muy especial esta semana. La reina Letizia, recién llegada para un viaje de cooperación de dos días, fue recibida con los brazos abiertos por la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado. El lugar escogido para esta reunión de alto nivel fue nada menos que el majestuoso Palacio Nacional de la Cultura. La cita comenzó en el encantador Patio de la Paz, donde ambas posaron para una foto mientras intercambiaban unas primeras palabras de cortesía. La reina Letizia, fiel a su estilo y compromiso, lució el emblemático chaleco rojo de la cooperación española, una prenda que ha llevado desde su primer viaje como reina en 2015 a Honduras y El Salvador. Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus zapatillas marrones de suela plana. Ya que la reina sufrió una rotura en la falange de un dedo del pie derecho a finales de abril y, para no forzar, decidió optar por un calzado más cómodo. En un gesto de solidaridad, la primera dama también se calzó unas deportivas blancas.

Ambas reinas, en el Patio de la Paz.

La reina Letizia, a sus 51 años, y Lucrecia Peinado, de 63 y médica de profesión, no son desconocidas. Ya se habían visto las caras el pasado febrero durante la visita oficial de Bernardo Arévalo de León a Madrid, apenas un mes después de su toma de posesión como presidente de Guatemala, una ceremonia que no estuvo exenta de drama con la oposición y la Fiscalía tratando de poner trabas. El encuentro fue más que una simple reunión protocolaria; fue una oportunidad para analizar la valiosa aportación española al desarrollo de Guatemala y abordar juntos los retos en salud mental. Entre charlas y risas, quedó claro que ambas líderes están dispuestas a trabajar codo con codo para mejorar la vida de los guatemaltecos. Este viaje de la reina Letizia no solo refuerza los lazos entre España y Guatemala, sino que también destaca la importancia de la cooperación internacional y el compromiso con causas tan importantes como la salud mental. ¡Un aplauso para estas dos mujeres poderosas que, zapatillas deportivas y todo, están marcando la diferencia!