Cuando ves que una de tus amigas consigue su sueño gracias a un esfuerzo titánico, tanto en el trabajo como en el ánimo, siempre arriba, te alegras incluso más que ella, porque nada hay más bonito que la admiración por alguien que quieres y respetas. Fue un día muy emocionante para los que sabemos de su enorme esfuerzo e ilusión, la que se vivió en el salón de plenos del Ajuntament de Palma.

Isabel Reynés en calidad de presidenta y representante electa de la asociación de trabajadores del Ajuntament de Palma ha conseguido lo que su colectivo lleva luchando más de 5 años, la estabilidad por concurso de méritos que los sindicatos mayoritarios negaban. Tras su jura, la última tras hacerlo 16 de sus compañeros, la que fue impulsora y creadora del sindicato, dio un discurso para agradecer a su equipo el trabajo y la dedicación durante tantos años, y para recordar el objetivo que se había propuesto al fundar la asociación para acabar con el abuso de la temporalidad del empleado público, y gracias a la unión del colectivo, lo están consiguiendo.

Reynés con Mercedes Celeste, regidora de Función Pública del Ayuntamiento de Palma.

Con Marta Ferrer Nadal y Àngels Mercer.

Lo han hecho sin apoyo de los sindicatos tradicionales y mayoritarios que miraron hacia otro lado, de ahí su enorme valentía y compromiso, al que se suma un carácter fuerte y una belleza que no es única pues tiene una hermana gemela que no pudo estar presente, al igual que su maravillosa madre que estaba en su cortijo de Andalucía. Pero no faltó su padre, una gran personalidad de Pollença y su Eu Moll, Jordi Reynés Crespí con su nieta Carla Reynés y de su cuñado Martín Coronado.

Con su padre y su tío materno, Martín Coronado, y su sobrina Carla Reynés.

Con Eva Carrascosa, funcionaria del Ayuntamiento de Palma.

Tras el discurso habló el alcalde de Palma. Después se sirvió un piscolabis muy mallorquín a las puertas de la sala consistorial para acabar con unas copas en el Hotel Cappuccino de Cort. Enhorabona, nena!