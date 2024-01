Navidad en La Peñalba

Si hay un lugar donde estar convidado a pasar la Navidad esta es la casa familiar de Sonia Valenzuela en Son Gual, una preciosa casa que ha ido creando poco a poco, con mucha dedicación y sobre todo mucho cariño, un cariño que se ha convertido en el símbolo de su éxito social y personal pues con su fuerza y donaire, y sin que pareciera hacer esfuerzo alguno ha sido capaz de crear todo un mundo. Un mundo prefecto, lleno de tradición, respeto, modernidad y saber hacer de toda la vida.

El 25 de diciembre nos recibió para almorzar alrededor de una mesa imperial que les muestro en otro apartado de esta crónica de hoy donde la Navidad se cuela por cada rincón. Un niño Dios nos daba la bienvenida desde su cuna bresol. Se trata de una figura a tamaño natural de factura barroca que durante esta época del año preside el precioso salón de la casa. Casa acogedora pero señorial, alejada de los fríos de antaño. No faltamos sus amigos más queridos, he hecho ya familia pues nos unen a todos tantos lazos que pasar estas fiestas sabiéndote querido y bienvenido es el mejor de los regalos.

Nuestra anfitriona dio la bienvenida a la familia de Toni Fuster Rosselló que con su familia siempre es una compañía estupenda, vaya hijos de diez, María Luisa, y vaya esposa, de veinte, Carmen Cruzado, actual directora general del Casco de Sevilla. No faltó el artista Lluis Maraver con su esposa, que es maravillosa, divertida y elegante por supuesto no faltamos los Mercer Palou de toda la vida, con ganas de continuar la fiesta, y juntos, en ese ambiente cálido que antes quería describirles con detalle, en el que no faltó el belén tradicional, el árbol engalanado y los platos y postres más populares de estas fiestas.

Tras el aperitivo se sirvió a la francesa sopa de nadal, tras ella salmón relleno de bechamel, puerros y langostinos envuelto en hojaldre y de tercero roast beef. No faltó la marquesa de chocolate, los troncos de Navidad, la yemas, y una larga variedad de turrones que nos dieron fuerzas para alargar la velada hasta la noche.