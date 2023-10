Aunque nació en Catalunya, Miró es muy nuestro. Lo decía él, que su mayor logro en la vida era ser el marido de la mallorquina Pilar Juncosa. Por eso todo lo relacionado con este genio universal nos toca muy de cerca y a los amantes del arte nos moviliza enseguida. La excusa esta vez no podía ser más tentadora: unir en una misma exposición a los dos grandes del arte español del siglo XX: Joan Miró y Pablo Picasso, que en vida fueron amigos y ahora comparten paredes en la Fundació Miró y en el Museo Picasso.

Muchas obras que no se habían exhibido antes y, por supuesto, muchas personas ávidas de conocerlas. Entre ellas, algunos de los amantes del arte de Mallorca, que no dudaron en tomar el vuelo y estar allí para disfrutar de esta ocasión única. Entre ellos vimos al alcalde de Palma, Jaime Martínez, gran aficionado a la cultura; a mi musa Paula Fuster Taronjí, divina como siempre. Ambos acompañados con Joan Punyet Miró, el nieto del artista que está al frente de la Sucessió Miró. Si tienen oportunidad, no se la pierdan. ¡Es una ocasión única!