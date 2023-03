Gala benéfica

Biel Font, de los Patos, es un gran amigo desde la infancia más tierna. Nos conocimos veraneando en los entonces elegantes apartamentos de la Concha del Lago, un lugar de ensueño que flotaba sobre los humedales de la Albufera cuando casi no había más que mosquitos, algún hotel y pocas casas vacacionales. Era un paraíso para unos niños muy niños, de no más de 8 años y para sus padres, que podían dejarnos todo el día en libertad pues el miedo en esa época no existía. Salíamos al amanecer corriendo hacia la piscina y cuando nos cansábamos íbamos al bosque de pinos. Había baile de gala dos veces por semana y la orquesta ya era nuestra amiga. Imaginar ese estilo de vida que vio nacer el restaurante de su familia, Los Patos, resulta hoy imposible.

Las necesidades han crecido, de ahí que Biel haya querido echar una mano al grupo de parroquias que conforman la bahía desde Can Picafort hasta Pollença y organizar una gala con artistas y cocineros para sacar dinero para ayudar a las familias de esas parroquias que tan mal lo están pasando en esa zona después de la pandemia e incluso antes. Biel, amigo de las buenas causas, hablo con su amigo Joan Gamundí, diácono de cinco parroquias que forman un lago parroquial llamado Badia d’Alcúdia, para ayudar a las familias a calentar sus casas, a llenarles la nevera etc. La idea nació en 2018 pero la COVID lo paró todo hasta que este año ya se ha podido poner en marcha y juntar a amigos, como Agustín ‘El Casta’, Jaime Anglada, Los Secretos, y buscar el lugar para actuar y para que su amiga Macarena de Castro pudiera ponerse a los fogones. De vacaciones en enero y febrero, puso en marcha todo con la ayuda de Maribel Fluxá, que es un veinte de mujer, y todo comenzó a andar hacia el éxito. se celebró en el Iberostar Playa de Muro, y la cena cóctel, la estancia en el hotel, las entradas, todo ha sido para las parroquias que se encargarán de repartirlo. Fue una noche memorable con la bienvenida los aperitivos de Maca, la música de los artistas invitados, que eran multitud. Ya están preparando el del año que viene, porque las necesidades de muchos se han acrecentado puesto que no reciben ninguna ayuda del Estado, personas que no pueden comer ni calentar sus casas. Toda ayuda es poca, así que enhorabuena a todos de esta manera tan bonita. Familias que viven entre nosotros, que proceden de muchos lugares, pero créanlo también hay mallorquines entre los que nada tienen. Todos estuvieron de diez.