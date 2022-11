El pasado jueves la noche fue sofocante, no sé si natural o fue provocada por una de la citas del año. 6A Taller i Galeria d’Art invitaba y el gran pintor Ramon Canet deleitaba con su obra impactando como siempre. Bajo el título Cartas, el visitante queda impactado con el espacio principal, invadido por el negro y blancos con matices, entre la abstracción gestual y la siempre elegantísima abstracción geométrica, que tanto caracterizan a Canet, para acabar en el espacio de exposición y taller, con el color. Ramon Canet se muestra más maduro pictóricamente, valiente, y menos temeroso. Un hervidero de abrazos, halagos y sorpresa fue la bienvenida que recibimos al llegar a la exposición.

Quiero felicitar desde aquí al jefe técnico del Taller 6A, Francesc Campins, por las cinco magníficas ediciones de grabados de gran formato que, si no fuera por la numeración, muchos pensaron que era pintura sobre papel. Me pareció enternecedor ver a un Canet sonrojado accediendo, con mucho aguante y el humor que le caracteriza. Por allí se dejaron ver rostros muy conocidos de la sociedad mallorquina, entre algún que otro discreto coleccionista recién llegado de Madrid. Es imposible enumerar a todos los rostros, pero debo empezar por la gran pintora María Carbonero, que no suele prodigarse en estos eventos. Si me quedo con una escena emotiva, la del gran abrazo interminable entre la pintora y Bel Font. Fuimos unos cuantos los que nos quedamos ensimismados con el momento, sin que nadie sacara una foto como quien desea proteger un momento mágico entre las dos damas 6A.

Por allí desfilaron Miquel Serra, editor-director de Ultima Hora, y el director de IB3, el veterano periodista Andreu Manresa, un impactado Juan Nadal Aguirre, acompañado de su esposa, la encantadora Pepa Juan. No es fácil impactar a Juan Nadal, ya que es un señor con mucha carrera en el disfrute de grandes exposiciones por todo el mundo. Llegaron acompañados del empresario Mateu Sastre y su esposa, Cristina Salgado. El matrimonio formado por la siempre elegantísima y cariñosísima Rosa María Regi y Fernando Rotger, emocionadísimos como fieles seguidores de la obra de Canet.

Un no menos emocionado Tito Rotger con su esposa, Amelia Forteza; una exultante Paula Fuster, maravillada con las obras expuestas y con todo el despliegue por parte de la familia anfitriona, 6A, muy bien acompañada de María Torrents y la pintora Ángeles Cereceda. No quisieron faltar a la cita los artistas colaboradores de la casa como Joan Cortés, Pep Guerrero, Pep Coll, Mateu Bauzà o Tomeu Ventayol, que comentaban la exposición con cierto orgullo, al pertenecer a esta gran familia. Porque si de una cosa es capaz la familia 6A es saber entender estos acontecimientos como un poderoso aglutinador de la cultura y del arte.

La casa 6A siempre ha sabido unir a todos en torno a la buena pintura. Una buena prueba fue que allí coincidieron cargos políticos de diferentes partidos, unidos por la buena pintura. Hubo comitiva, capitaneada por el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el conseller de Cultura, Miquel Company; en representación del Ajuntament de Palma acudió casi toda la plana mayor de la Regidoría de Cultura capitaneada por Tina Codina, directora General de Cultura; el director general de Educació, Sebastià Mascaró; Miguel Ángel Contreras, coordinador de Cultura, y Marcos Augusto, coordinador de dinamización cultural de nuestra ciudad.

También se apuntó la directora general de Patrimoni del Consell de Mallorca, Kika Coll. Por allí también desfilaron los máximos representantes del Partido Popular de Balears, Marga Prohens y Jaime Martínez Llabrés. Ya se nota un cierto ambiente pre-elecciones. También se dejaron ver por allí una siempre elegante Neus Cortés; el director de la Fundación March de Palma, Pablo Pérez d’Ors; algunos buenos amigos íntimos del pintor, como Antònia Font con Magdalena Sansaloni; Juan Mulet, muy bien acompañado; los arquitectos Joan Riera y Mateu Carrió; los pintores Vicenç Torres y Ángel Sanmartí; los hermanos Juan, Toni y Albert Nadal Llinàs; los abogados Marc Castell Polo, Javier Toro y Gabriel Buades, que excusó a sus padres, Juan Buades y Teresa Castela, seguidores incondicionales de la obra de Canet, que no pudieron asistir, por encontrarse fuera de la Isla; el notario Víctor Alonso Cuevillas, acompañado de su encantadora esposa, Estefanía Pomar; los poetas Ángel Terrón y Biel Mesquida; el diseñador de interiores Miquel Sagrera.

El mundo de la farmacia estuvo muy bien representado por el matrimonio formado por Maria Ramon y Roman Muret, y Pep Balaguer. Se dejó ver por allí también la doctora en Pedagogía y profesora de la UIB Teresa Adame, acompañada por su esposo el doctor veterinario Simó Seguí; los pintores José Manuel Menéndez Rojas y Ñaco Fabré, entre otros; el restaurador y buen amigo de la casa José María Pardo; Antoni Sansó; la familia del pintor también estuvo muy bien representada por su hermano Juan Canet, con su esposa Victoria; además de sus sobrinos Joaquín, Elvira y Carmen Canet; también hubo representación de coleccionistas extranjeros con segunda residencia en la Isla, que apuestan por el arte de la tierra que los acoge y son fieles a la Galería 6A, referente de calidad manual y humana. Como Mallorca, como yo, que estoy hecho de jirones cosidos a mano.