Igual me deslumbró la obra de Ela Fidalgo de la mano de La Bibi Gallery, dirigida por Marc Bibiloni y Miquel Campins, con todo su poderío creativo. Una muestra de carácter, con fondo filosófico, que estudia la anatomía, los cuerpos imperfectos que resultan ser bellísimos, incluso más que los supuestamente perfectos. No me puede gustar más el trío que forman Ela, Marc y Miquel. Glamour en estado puro.