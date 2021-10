50 aniversario del ‘Mallorca Magazin’

Qué bonita reunión se produjo en Es Baluard para celebrar el 50 aniversario de Mallorca Magazine. A mí me toca hablar de la parte social, así que puedo resumirlo, y lo hago; estaba todo el mundo que es alguien en la Isla, y el que no estaba es porque no podía porque muy pocos relevantes quisieron perderse el fórum seguido de fiesta bajo el lema Mallorca y Alemania, construyendo juntos el futuro.

El vicepresidente del Bundestag alemán y político del FDP Wolfgang Kubicki, quien habló sobre Alemania y Mallorca: una relación especial. Un sueño, obvio. Mark Wössner, exdirector de Bertelsmann, la mayor empresa de medios alemana, también charlando sobre la importancia de los medios de comunicación hoy. Una ronda de debate en la que participaron el empresario inmobiliario Lutz Minkner; Carmen Riu, responsable del grupo hotelero Riu, que habla un perfecto alemán; Corinna Graf, directora general del puerto deportivo de Puerto Portals, de padres alemanes pero mallorquina de corazón; el director de tenis de la Academia Rafa Nadal, Toni Nadal, también con un nivel de alemán admirable, y es que esta familia no deja de sorprendernos; el director de la oficina tributaria European Accounting, Willi Plattes; y Daniel Wahl, consultor de innovación y sostenibilidad. Francina Armengol clausuró el acto anterior a la cena cóctel servida en la terraza de Es Baluard, a rebosar de caras conocidas llenas de esperanza y humor tras los duros años vividos. ¿Ven como todo es un sueño increíble tras una pesadilla horrible?