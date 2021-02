Miscelánea

De la misma manera que mis vecinos, que me alegran la vida, a mí, al barrio y a muchos que vienen a comprar su café recién tostado con la posibilidad de llevarse uno recién hecho y buenísimo para consumir camino a casa, o en un banco mientras se ve la vida pasar. Gregorio Schuler y Ágata Mikulska, dos cañones del Colorado, se han convertido en referente y sus clientes aumentan a medida que la ciudad se adormece.

Eduardo Geijo importa el mejor té de Japón.

Una dosis de buen café o té de la tienda de mi vecino también Eduardo Geijo, que sigue al pie del cañón importando té de Japón, el mejor del mundo dicen, es la mejor solución contra el mal cuerpo, la somnolencia o el aburrimiento. Soy muy fan, me regalan la vida.

Javier de Miguel Coll sigue avanzando a lo grande.

Sigo con más amigos porque el guapo aristócrata de pedigrí impecable Javier de Miguel Coll está que no para. Tanto es el éxito de su empresa, Zinzino, de la que es líder de expansión, es un concepto de nutrición que ofrece productos de vanguardia y máxima calidad dentro del área fármaco–nutricional con el objetivo de combatir los desequilibrios producidos por nuestro moderno estilo de vida, que ha llegado ya a los 6.000 clientes y lo ha querido celebrar junto a los suyos fuera de Mallorca, así que alquiló una villa en Marbella y ha pasado unos días de lujo disfrutando de la vida. Eso sí, todos con la PCR hecha y sin socializar demasiado.

Alberto Seguí vuelve a las carreras con la subida a Formentor.

Otro guapo que vuela alto es Alberto Seguí, que vuelve a retomar su pasión por el automovilismo participando en el Rally de Formentor, mientras su hermano volaba literalmente en Dubai a través de una tirolina que va de rascacielos a rascacielos. Muero de la envidia, lo admito. Es de lo que me queda pendiente por hacer cuando todo esto acabe. Y cocinar.

El chef Joan Marc Garcias América con su hijo. Un Dream Team.

Por cierto, mi amigo también Joan Marc Garcias Amer, nos conocemos de cuando comenzaba su exitosa carrera y nos deleitaba con sus platos en Son Brull de Pollença, posa con su hijo que es su tesoro deseando que aprenda a amar nuestra cocina como hace él. Este año hará diez años que inauguró el restaurante que lleva su nombre en la plaza del Blanquer, en Inca. La ilusión del primer día se mantiene viva, a pesar de la coyuntura actual aunque a raíz de la pandemia ha optado por transformar temporalmente Joan Marc Restaurante en Joan Marc en Casa. Así, mientras los clientes no podamos disfrutar de su experiencia gastronómica en el restaurante, llevan a casa su propuesta de platos para llevar. Necesitamos, todos, una ración bien grande de normalidad. ¡Esperamos poder cocinarla muy pronto!

Laura Pons y su amiga disfrutan de la hostelería abierta en Madrid.

La que está feliz es otra amiga querida, Laura Pons, que sigue en Madrid tras meses en Mallorca desarrollando su mundo mágico, allí sí, con bares y restaurantes abiertos.

Sandra Sofio, con su familia en Uruguay, disfrutando del verano.

Y Sandra Sofio, la Cecci Sandberg de Punta del Este, nacida mallorquina como hija primogénita del conde Sofio, hijo a su vez de la señora Pignatari de Formentor. ¿Puede haber más glamour en tan pocas líneas? En Uruguay se ha casado, ha sido madre y ha emprendido un carrerón sin parangón en el mundo inmobiliario del gran lujo.

Mundo Moragues debuta como escultor.

Otro que no para de darme alegría es el gran Mundo Moragues, que ha pasado de las mascarillas de acetato solidarias que creó al principio de la pandemia a crear unas esculturas elegantísimas en metacrilato que juegan con la luz de una manera que recuerda a los maravillosos años 80 en los que fuimos tan felices. No hi ha temps que no torn! Decía mi abuela Francisca Llobera y así es, hasta la peste de su infancia ha vuelto, pero no podrá con nuestras ganas de luchar tan duramente como lucharon nuestros antepasados.