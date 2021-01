Los súper hoteleros Ignacio Jiménez y Carmen Cordón han podido disfrutar de sus tres brillantes y guapos hijos todas las fiestas. Jorge Jiménez es economista en el departamento comercial on line de ECOALF. Carmen Jiménez es abogada, especializándose en un Máster en fiscalidad en el Instituto de Empresa, y María Jiménez está estudiando segundo en la Escuela de Hotelería de Laussanne, en Suiza.

Todos están muy comprometidos socialmente y con el espíritu emprendedor de su abuelo, Publio Cordón, y sus padres. Siguen sus brillantes pasos. ¡Bravo familia!

Nuestro querido Alberto Tomás ha pasado unos días en la República Dominicana, que es como su segunda casa. Me temo que un día optará por no regresar a la lucha diaria para quedarse en el paraíso. Porque hay otros en el mundo, no solo este, aunque este ofrece de todo.

Que se lo digan a Natasha Zupan, inmersa en el deporte de moda este año, las largas excursiones por la Serra, disfrutando de la nieve que se ha depositado en las alturas, o al tasador Edu Ribas Sevilla, que ha hecho de Sevilla su hogar, donde es feliz como quiere, sabiendo que como Mallorca hay poco, o nada.