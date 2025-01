Fernando, uno de los residentes del bloque de pisos que se ha incendiado en la tarde de este martes en Magaluf ha manifestado que «menos mal que no ha sido nada grave». Este mismo vecino ha explicado que no estaba en casa en el momento en el que ha saltado la alarma. «Venía del trabajo y me encontrado con todo».

Tras buscar una alternativa para llegar a su vivienda, el afectado ha podido hablar con sus vecinos. «Me han dicho que se había incendiado el piso de arriba del todo. Al principio nos hemos preocupado bastante, aunque luego hemos visto que el fuego estaba controlado». En cuanto al inquilino del inmueble donde se han originado las llamas, «parece que se encontraba bien, estaba en siendo atendido en una ambulancia», ha contado el hombre. El suceso se ha producido en la decimosexta planta del edificio. Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de la Guardia Civil de Calvià. Ha sido el indicativo 34 el que ha llegado y extinguido el fuego, que ha alcanzado una butaca de la terraza. Asimismo también se han personado cuatro ambulancias del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061), que han asistido a los perjudicados. Finalmente, el incendio se ha dado por extinguido a las 16.15 horas y los vecinos han sido evacuados mientras que los bomberos ventilaban el bloque han podido regresar a sus casas con total normalidad.