«Estoy vivo de milagro; fui arrollado por un coche y acabé en una cama en el hospital»

Guillermo Bordoy, vecino de Palma, fue arrollado mientras iba en bicicleta por un coche que se dio a la fuga. Tras su ingreso en el hospital Universitario de Son Espases, el hombre manifiesta que se siente afortunado. «Estoy vivo de milagro», aseguró este lunes a mediodía en una entrevista con Ultima Hora tras recibir el alta. El perjudicado, tras pasar una noche en observación, pide colaboración ciudadana para poder tratar de localizar al conductor que se encuentra detrás de este atropello que le ha dejado graves secuelas.

Los hechos sucedieron el domingo en torno a las ocho de la mañana. El ciclista recordó que salió de casa tal y como lo hace cualquier domingo. «Vivo en Son Oliva, salí de casa como cualquier otro día normal y cuando iba por la altura de Son Forteza, un coche me embistió y se fue a la fuga, dejándome tirado sobre el asfalto», contó Bordoy.

El residente de la barriada todavía no sabe quien conducía el vehículo que le hizo terminar hospitalizado. «No recuerdo si era un hombre o una mujer. Fue todo muy rápido y no me dio tiempo a ver nada», relató el afectado, que perdió el conocimiento durante varios minutos antes de que llegaran los equipos de emergencia al lugar del accidente. «Después del choque, me caí hacia atrás y quedé inconsciente. Lo único que percibí antes de perder la conciencia, fue que el coche ni se paró, no se preocupó para nada».

Guillermo Bordoy pasó la noche del domingo pasado en observación.

Afortunadamente, una mujer pasaba por el lugar en ese momento y vio al hombre malherido y le atendió. «Cuando desperté, solo recuerdo que una chica vino y me dijo que no me moviera, que la ambulancia estaba de camino, que ella era médico y que me pusiera tranquilo», explicó el ciclista.

La víctima tiene lagunas sobre lo sucedido. Ayer durante esta entrevista admitió que ya declaró a las autoridades, pero que acudiera a las dependencias policiales para volver a declarar y formular una denuncia. «Sé que vino la policía y me hizo varias preguntas, pero no lo recuerdo muy bien... Es por ello que volveré a comisaría e interpondré la correspondiente denuncia».

A consecuencia de este incidente, el arrollado sufrió diversas lesiones de las que tardará tiempo en recuperarse y que le tendrán parado durante una larga temporada. «Me hicieron varias pruebas el día que estuve en observación y me dijeron que tengo la lumbar completamente aplastada (motivo por el que ahora lleva un corsé), una contractura en el hombro. También me duele bastante el gemelo y bueno... las heridas de la cara», detalló Bordoy. Tras recibir el alta médica, el perjudicado expresó que siente «dolorido pero vivo, que es lo importante», concluyó.