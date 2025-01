La Fiscalía pide archivar la causa contra tres acusados de drogar y violar a una mujer en Magaluf

El Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la causa contra los tres hombres acusados de drogar con burundanga y violar a una mujer en Magaluf en febrero de 2022. La Guardia Civil de Calvià arrestó a los sospechosos tras la denuncia presentada por la víctima, que también echó en falta 500 euros de su bolso. El Fiscal considera que tras las diligencias practicadas en fase de Instrucción «no se pude atribuir a todos o a alguno de los investigados los hechos denunciados».

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2022. La mujer acudió el día siguiente al cuartel de la Benemérita para interponer una denuncia contra tres varones que, según su versión, la habían violado y le habían drogado con burundanga, ya que se despertó en una casa y no recordaba nada de lo ocurrido. Uno de ellos, el propietario del inmueble, le relató que los otros dos habían tenido sexo con ella y que él no pudo porque iba «borracho y drogado».

La Guardia Civil arrestó a los tres hombres, dos españoles y uno de origen macedonio, por delitos de agresión sexual, hurto y contra la salud pública. El juez de guardia ordenó horas después la puesta en libertad de los sospechosos, a los que impuso una orden de alejamiento y requisó sus teléfonos móviles.

La acusación pública ha sostenido que durante la fase de Instrucción la supuesta perjudicada «no recuerda nada en sí», apunta en su escrito. Asimismo añade que el informe forense no encontró «signos de agresión sexual» y que los síntomas psicológicos que presentaba la mujer durante la exploración no se pueden atribuir a los hechos que figuran en la denuncia. Pero no sólo eso, sino que también añade el fiscal que tras el visionado de las cámaras con las que cuenta el bar no se le ve a la presunta víctima «en situación incómoda» ni que tuviera anulada su voluntad por algún tipo de sustancia.

En la vivienda de uno de los arrestados la Guardia Civil halló, tras el pertinente registro, se halló diversas sustancias estupefacientes, pero tampoco se ha encontrado ningún indicio de que se dedicaran al tráfico de drogas. Por todo ello, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de los tres acusados, asistidos por los abogados Llorenç Gomila, Javier Morente y Jesús Baena.