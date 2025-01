Un agente fuera de servicio detiene en Palma a un hombre cuando iba agredir a su expareja

Un policía fuera de servicio evitó en la tarde de este miércoles que un maltratador agrediera a su expareja. Los hechos sucedieron en la terraza de un bar de s'Hostalot cuando un subinspector de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de su horario laboral, vio llegar al sospechoso que comenzó a increpar a una pareja de amigos que se encontraba sentada en una mesa del mismo establecimiento.

El hombre, español de 41 años, comenzó a insultar con intenciones de agredir a la mujer, que resultó ser su ex. En ese momento, el amigo de la víctima saltó a defenderla y recibió empujones por parte del que posteriormente acabaría detenido. Una vez analizada la situación, el subinspector se identificó como funcionario policial y trató que el agresor depusiera su actitud.

A pesar de las indicaciones del policía, el varón se negó a obedecer e intentó agredir también al agente, por lo que éste se vio obligado a reducirlo, a la vez que no paraba de recibir golpes. En ese momento llegaron varias patrullas y se hicieron cargo de trasladar al individuo hasta los calabozos de la Jefatura Superior.

La fémina manifestó a los uniformados que su ex llevaba varios días tratando de acercarse a ella, llamándola en numerosas ocasiones. En la misma tarde de ayer le envió un vídeo en el que aparecía su coche. No obstante, también le advirtió que por su propio bien no saliera de casa.