El hombre que se presentó como Pablo Escobar

El Pablo Escobar de marca blanca. Un colombiano de 44 años se identificó como el mayor narcotráficante de la historia ante los agentes que le detuvieron por intentar conquistar el corazón de las clientas de un hotel de Pere Garau. Este 'latin lover' había bebido más de la cuenta y sacó sus múltiples personalidades. Quién sabe las que terminó haciéndose pasar por algún dictador en los calabozos...

Toda esta historia surrealista ocurrió el viernes pasado en la barriada de Pere Garau, donde el personal de un complejo solicitó la presencia de la policía local ya que el Pablo Escobar de Palma se encontraba liándola parda en el hall del hotel junto a otros colegas que también habían bebido unas cervezas (y quien sabe si algo más...) Al parecer, el colombiano intentó seducir a las mujeres que allí se encontraban profiriendo piropos. En su cabeza sonaba perfecto, pero no se dio cuenta que a las mujeres de hoy en día no les hace falta que venga un 'flipado' a decir lo guapas que van.

Cuando llegaron los agentes, la directora del complejo explicó todo a los policías y señaló al protagonista, que se encontraba sentado en una plaza. Cuando los funcionarios le pidieron que se identificara, éste se ofendió (normal, como la policía no va a conocer al mayor narco que ha existido nunca...) y comenzó a gritar: «Yo soy Pablo Escobar».

El 'cazador' vio a una nueva presa: una agente que se encontraba tratando de identificarle. No se le ocurrió nada mejor que intentar seducir a la funcionaria acercándose a su boca en varias ocasiones, lánzándole besos y florecitas. Uno de los compañeros de ella intervino y 'el señor de la noche' la quiso emprender a golpes con él y terminó detenido. Algo decepcionante, ya que el auténtico Pablo Escobar no lo hubiera puesto nada fácil. Si algo nos ha dejado claro, es que más vale que no intente ligar ni en Tinder.