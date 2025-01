El mensaje de los padres del Ceip Gabriel Janer Manila, centro de Marratxí al que se reincoporó el profesor condenado por acoso a un menor, Miguel Roldán, es claro: «no vamos a aflojar ni a dejar que esto se apague», dicen. Se refieren a su lucha para que el maestro deje de dar clases a menores de edad debido a sus antecedentes, precisamente porque la sentencia que le condenó no supuso apartarle de la docencia.

Tras la última excentricidad del profesor, que puede verse en la web inocentedemi.info dónde habla de la publicación de su libro-biografía sobre la denuncia y posterior condena, además de videoclips de canciones llamadas con títulos bastante sugerentes como 'Inocente de mí', 'No te importa', 'Suéltame' o 'Aún me acuerdo de ti'; el colectivo de padres continúa con sus peticiones oficiales a Educació, partidos políticos e incluso al Defensor del Pueblo, a quien le han hecho llegar un completo informe sobre lo ocurrido y sobre su petición de apartar a Roldán de la docencia a menores.

Los padres y madres del CEIP de Marratxí tratan de seguir con ese proceso sin dejarse llevar por las nuevas publicaciones, canciones y vídeos del maestro: «No quiero entrar en su faceta artística porque no me corresponde pero es reiterativo con todo esto. Es evidente que sigue dirigiéndose a la persona que fue víctima de su acoso. Puede que otro pensar en pasar página pero él no va por ahí. Creo que ese libro no existe realmente y que está jugando con los conceptos de 'inocente' e 'inocentada'», cuenta uno de los padres. Sobre todo, porque Roldán publicó la noticia el pasado 24 de diciembre (cuando se cumplían dos años de su 'desaparición' polémica) y dos días después, el 28 de diciembre, felicitó los Inocentes con una imagen de la misma publicación que había anunciado.

En el escrito del AFA dirigido al Defensor del Pueblo exponen que, durante el pasado mes de noviembre, «un menor de sexto de primaria abrazó al Sr.Roldán y el abrazo fue correspondido de forma excesiva, repitiéndose una situación similar con el mismo alumno también en diciembre», por lo que consideran «sin querer ningún mal para el señor Roldán, no debería dar clases a menores de edad»; aunque según se les ha informado, en estos momentos se encontraría de baja.

«Está de baja y ojalá sea larga. Estamos tranquilos pero seguimos esperando medidas. No me sorprenden sus vídeos y sus mensajes, ahora le va bien con el papel de víctima», expresa otra madre afectada. «Los padres estamos muy cansados y nerviosos. Sabemos que después de la baja volverá y por eso no nos quedamos tranquilos del todo, lo que tiene que pasar es que este hombre no trabaje en ningún centro escolar más», cuenta otra progenitora.

Los padres se han puesto en contacto con diversos partidos como MES o el PSIB-PSOE para sacar el tema en el Parlament, se reunirán también con el alcalde de Marratxí y le han pedido a la Conselleria d'Educació que rinda cuentas sobre sus pasos al respecto.