«Inocente de mí es el relato en primera persona de una historia real que tiene como punto de partida la amistad entre un profesor y un adolescente, que termina de forma repentina y sin ningún motivo aparente. Descubrir el motivo de ese rechazo inesperado se convierte en una auténtica pesadilla para su protagonista, que vive en sus propias carnes la cara más amarga de los prejuicios», así describe el profesor condenado por acoso Miguel Roldán la sinopsis de su nuevo libro y canción con el que pretende defender su inocencia.

‘Inocente de mí’ estará disponible a través de Amazon tanto en papel como en formato eBook. Su lanzamiento está previsto para abril de 2025, según informó el docente en sus redes sociales.

En su portal web, inocentedemi.info puede verse una completa información sobre la biografía del artista y un índice de la temática de sus próximas canciones.

El profesor y cantante Miquel Roldán fue condenado a un año de cárcel por acosar a un exalumno. El docente, que ya fue sentenciado con anterioridad por quebrantar una orden de alejamiento del adolescente, deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros por el daño moral.

«Excede claramente de la respuesta normal esperable de un adulto que una persona mayor de edad pida insistentemente explicaciones a un menor, cuando este no quiere ofrecérselas o no está capacitado todavía para poder ofrecérselas. Y el acusado era docente así que era esperable de él un comportamiento con la víctima acorde a su edad», apuntó la jueza de lo Penal 3 en su sentencia.

Miquel Roldán, que había sido profesor del joven el curso 2016-2017, comenzó a jugar a pádel con el menor a finales de 2020 en Marratxí. Desde septiembre de 2021, según la sentencia, el adolescente decidió dejar de relacionarse con Roldán al no sentirse cómodo con la confianza tomada y con ciertos comentarios como «guapetón» e invitaciones para quedar a solas.

El profesor no respetó su decisión y a pesar de haber sido bloqueado en varias aplicaciones intentó ponerse en contacto con la víctima y con su familia para pedirles explicaciones. Miquel Roldán llegó a presentarse en casa del padre del menor y le comunicó que la iba a «liar gorda». El cantante desapareció de forma voluntaria la Nochebuena de 2022 tras dejar una carta de despedida y publicar un videoclip en el que se lanzaba a las vías del tren en Son Fuster. Al final del vídeo salía su exalumno. La asociación SOS Desaparecidos difundió carteles con su imagen mientras Roldán estaba en una finca a las afueras de Manacor.

Por otra parte, las familias del Ceip Gabriel Janer Manila, centro de Marratxí al que se reincorporó en diciembre de 2024 el profesor condenado por acoso, secundaron una huelga en la que tan sólo 10 de los 200 niños acudieron a clase. En la actualidad, el docente tiene recurrida la sentencia y el expediente de Educació.