Revientan los cristales de varios coches estacionados en s'Arenal

Los delincuentes cuyo objetivo es robar en el interior de los coches estacionados en la vía pública no descansan nunca. O si no que se lo digan a los vecinos de la calle María Antonia Salvà de s'Arenal de Llucmajor, que han amanecido este sábado y se han encontrado los cristales de sus vehículos destrozados. Al menos cuatro turismos han sufrido daños solo en esa zona. Los perjudicados denunciarán los hechos ante la Guardia Civil.

Una de las perjudicadas explicaba a Ultima Hora que ha sido una amiga de su hija quien ha alertado de lo ocurrido. «A las 7.30 horas han avisado a mi hija y ella a mí. He bajado de casa y me he encontrado el 'regalito'», apunta la mujer afectada, que no ha echado en falta nada en el interior del turismo. No ha sido la única perjudicada ni mucho menos. En esa misma calle se podía ver esta mañana el resto de vehículos con los cristales rotos.

Los vecinos de la zona reclaman más presencia policial durante las noches, ya que en las últimas semanas en otros puntos de s'Arenal, tanto en puntos de Llucmajor como de Palma se han producido hechos similares. Cabe recordar que la Policía Nacional ha arrestado a varios jóvenes en las últimas semanas por este de conductas delictivas.