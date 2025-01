«Estábamos en casa cuando comenzamos a oír ruidos. Les dije a mis hijos y a mi mujer que salieran a la calle. Salimos todos, toqué a la puerta y nadie me abrió, por lo que decidí tirar una patada a la puerta», cuenta el hombre.

En ese momento vino otro chico y entre los dos conseguimos entrar rompiendo las persianas, porque no había otra forma de entrar y salvar a los ambos. Primero lo sacamos a él, ya que a ella no la veíamos. Luego volvimos a entrar y ya la localizamos.No estaba muy bien», concluye uno de los rescatadores.

Los hechos se produjeron en torno a las 15.50 horas en la planta baja del número 10 de la calle Baltasar Moyà, que quedó cerrada al tráfico debido al gran despliegue de los equipos de emergencia. La mujer fue la que se llevó la peor parte. Los facultativos se vieron obligados a intubarla para poder mantenerla con vida y ahora se encuentra en estado muy grave. El pronóstico del hombre también es grave, aunque menos que el de su pareja.