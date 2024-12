«Salí sola al rellano y comencé a pedir auxilio», recuerda una vecina del edificio Catalunya de Palma, que sufrió un pavoroso incendio en una de las viviendas del tercer piso, donde conviven dos parejas de jóvenes. Tras este episodio, la mujer manifiesta sentirse «asustada y muy preocupada».

La residente ha explicado en una conversación con este diario que se encontraba tranquilamente en casa, cuando comenzaron a sonar las alarmas. «Estaba sentada viendo la televisión y de repente comenzó a subir mucho humo, por lo que decidí salir al balcón para ver que estaba sucediendo. Solo vi una nube muy grande que apenas dejaba visibilidad, así que fui a mi dormitorio, pero tampoco pude ver de dónde venía el fuego», relata la jubilada.

En ese momento, la perjudicada optó por salir del edificio, requiriendo asistencia poco después. «Salí al rellano y comencé a pedir auxilio, entonces bajaron dos vecinas que son alemanas, pero que tienen un piso aquí. Recuerdo que llevaban un bebé en brazos y no dudaron en agarrarme del brazo y ayudarme a bajar por las escaleras», cuenta la mujer.

La puerta que da entrada a la vivienda incendiada quedó precintada por la Policía Nacional. Foto: Isaac Hernández.

Al llegar a la planta principal, los equipos de emergencia la asistieron y la pusieron a salvo. «Un policía me puso una chaqueta y me llevó a su coche. Le dije a otra vecina que me conocía que avisara a mi hija. Cuando llegó, no me encontraba. Lo último que esperaba era verme sentada en un coche de la policía», recuerda ahora con algo de gracia.

«Más tarde, cuando la situación se tranquilizó, le devolvimos el abrigo al agente y le dimos las gracias. Yo ahora me siento asustada y muy preocupada porque no puedo dormir en mi habitación, debido al fuerte olor que ha dejado el incendio. He tenido que dormir en otra que tenía vacía», ha concluido la afectada.