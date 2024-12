Investigan a un joven por violar a una menor en una fiesta de cumpleaños en Palma

Un juzgado de Instrucción de Palma investiga una presunta violación a una menor de 15 años ocurrida en un piso de la capital balear durante la celebración de una fiesta de cumpleaños. Tras la denuncia del padre de la víctima, la Policía Nacional arrestó al sospechoso, un joven colombiano de 19 años que se negó a declarar ante los agentes cuando fue interrogado en la Jefatura Provincial por los hechos.

Según fuentes judiciales, la defensa de la adolescente ha solicitado por escrito el ingreso en prisión provisional para el sospechoso o como medida subsidiaria que se le retire el pasaporte, que explicó en su día que había perdido, o se le prohíba sacárselo. Asimismo también pide que se le niegue la salida de la Isla y que se persone cada semana en el juzgado.

La presunta agresión sexual tuvo lugar el pasado 28 de octubre en un inmueble de la capital balear, donde esa misma noche se había celebrado una fiesta de cumpleaños y al que acudieron un total de seis chicas. Según detallan las mismas fuentes, en un momento dado de la noche, sobre las 3.00 horas, las adolescentes se fueron a pasear al perro. Más tarde regresaron de nuevo al domicilio. Tres de ellas se fueron a dormir y las otras bajaron de nuevo a la calle para reunirse con dos amigos de una de las chicas.

Minutos después la amiga de los desconocidos les hizo pasar a la vivienda y uno de ellos se colocó al lado de la denunciante en el sofá. Al poco tiempo empezó a tocarle las partes íntimas, para sorpresa de ella. Siguió por dentro de la ropa y finalizó penetrándola vaginalmente, a pesar de los intentos de la chica para que parara. El resto de chicos se encontraban en la misma estancia, pero, según relató la joven, no quiso pedir ayuda.

Horas más tarde, después de abandonar el piso sobre las 8.00 horas, le contó lo ocurrido a su novio, que llamó a la madre de la menor. La chica acudió a Son Espases para someterse a una exhaustiva revisión. Poco después se personó el padre en dependencias de la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se hicieron cargo del caso.

El 12 de noviembre, y tras una intensas pesquisas, ya que la menor no tenía datos del presunto agresor pero sí la amiga que conocía al joven, la Policía arrestó al sospechoso, que se acogió a su derecho a no declarar en sede policial y no dio consentimiento a que se le realizara una prueba de ADN. Con toda la información en su poder, es ahora un juzgado de Instrucción de Palma quien lleva a cabo la correspondiente investigación de la supuesta agresión sexual.