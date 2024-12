«Estoy embarazada y no tengo luz ni agua caliente», son palabras de Neus Canyelles, una vecina de la barriada palmesana de Son Anglada que se ha visto perjudicada por las fuertes rachas de viento que azotaron Mallorca en la noche del domingo pasado. El aire hizo que se descolgara un cable de corriente y dejara su vivienda y la de algunos de sus vecinos sin electricidad. Varios días después de lo sucedido, denuncia que la compañía de la luz todavía no se ha responsabilizado.

La perjudicada cuenta que al principio no le dieron importancia ya que ella y su marido pensaron que era algo puntual, que duraría unos minutos, pero no fue así. «Escuchamos mucho ruido y se nos fue la luz. Le restamos importancia porque pensamos que se habría ido en toda la calle, pero a la mañana siguiente hablé con mis vecinos y nos algunos sí que tenían. En ese momento vi un cable de corriente en el suelo», recuerda Neus.

La residente cuenta que han contactado con la compañía que proporciona el suministro y que no han actuado. «Hemos estado llamado todos los residentes afectados a Endesa y no nos han hecho ni caso. Les explique que tenía un cable suelto en mi jardín y que tenía animales, clasificaron la incidencia como peligrosa, pero no me han vuelto a llamar», lamenta la afectada.

Asimismo, la mujer ha añadido que está a la espera de un bebé y que no puede seguir viviendo así. «Estoy embarazada de seis meses, tengo un hijo de un año y no tengo luz ni agua caliente. Tampoco puedo cocinar. Me he tenido que ir a casa de mis padres hasta que me devuelvan la corriente y suspender la cena de Nochebuena, pero eso ya nos da igual, solo queremos que nos devuelvan la luz», comenta la residente.

En cuanto a pasar parte de la incidencia, Neus asegura que «estamos cansados de llamar y que hagan el parte y luego no actúen. Yo he dado siete partes, mi vecino otros siete. También llamé al 112 para que vinieran los bomberos, pero tampoco han venido. Además la simpatía no la tienen como optativa. Estamos muy enfadados, lo único que queremos es que nos vuelvan a restablecer el suministro de luz para poder acabar la Navidad tranquilamente y volver a casa», concluye la perjudicada.