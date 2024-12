Condenado por el robo de diez portátiles en un colegio de Palma

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este martes a un hombre a seis meses de prisión por el robo de diez portátiles y un teléfono móvil en un colegio público de la capital balear en septiembre de 2023. El procesado, de 45 años, se declaró culpable de un delito de hurto y aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad.

Su defensa, ejercida por la abogada Alicia Bou, solicitó la suspensión de la pena de cárcel y tanto la Fiscalía como la acusación particular no se opusieron a ello. Para no entrar al centro penitenciario no podrá volver a delinquir en dos años y deberá hacer frente antes de dicho plazo al pago de la responsabilidad civil, que asciende a 3.186 euros.

Los hechos se remontan a los primeros días de septiembre, antes de iniciarse el curso 2023/2024. El procesado acudió al centro escolar de Cas Capiscol, sin que conste que empleara la fuerza, y se apoderó una vez en el interior de diez portátiles Acer que había dentro de un armario y un teléfono móvil Huawei. Tras descubrir lo ocurrido, el colegio denunció los hechos y el acusado fue arrestado días después por agentes de la Policía Nacional.

Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba para el varón, que cuenta con antecedentes penales, un año y medio de prisión. Tras el acuerdo entre las partes antes de iniciarse la vista, la magistrada dictó sentencia en el mismo acto.