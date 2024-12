Los policías inocentes del Caso Cursach presentan su libro ante 300 personas en el Teatre Xesc Forteza de Palma

Los policías inocentes del Caso Cursach han presentado su libro este martes por la tarde en el Teatre Xesc Forteza de Palma ante 300 personas. El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo con testimonios inéditos de los agentes perjudicados o el doctor Reda, que tramitó bajas para policías enfermos.

Una vez finalizado, los autores de la obra, Ramón Mulet y Caty Pons, han participado en una mesa redonda junto con el policía Feliciano Franco y los abogados Andrés Buades de Armenteras y José Ignacio Herrero, 'Chiqui', en la que han analizado el Caso Cursach y los límites de la libertad de expresión.

Ramón Mulet y Caty Pons compilan los testimonios de una serie de agentes encarcelados por el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que fueron condenados a nueve años de cárcel cada uno por obstrucción a la Justicia.

‘Caso Cursach: Cartas de policías inocentes’ recopila una serie de misivas que enviaban los agentes desde la prisión a sus familiares, amigos, jefes, compañeros, abogados o terapeutas. Son cartas que resumen el daño que han sufrido los policías locales de Palma a lo largo de ocho años de la causa judicial. El libro, según explica Mulet, recoge «unos episodios que han mancillado y estigmatizado el buen nombre del dignísimo cuerpo de la Policía Local de Palma».

El comisario provincial Juan Márquez y el inspector Juan Palomo, los policías nacionales que sentaron en el banquillo al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, han acudido a la presentación del libro en el teatro. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando han aplaudido a 'Los Juanes' por su exhaustiva e impecable investigación.

El público se ha emocionado cuando ha visto en el vídeo las imágenes de Biel Torres, el histórico oficial de la Policía Local de Palma que falleció a finales del año pasado a consecuencia de una grave enfermedad. «Nadie tiene dudas de que me salió por culpa de las barbaridades que me hicieron. Me detuvieron tres veces, y estuve dos en prisión, para luego ser absuelto. La regidora Angélica Pastor quería medrar, por eso nos vendió, y el exalcalde Hila apoyó a los inquisidores», explicó en una entrevista con Última Hora.

El oficial, que fue el máximo responsable de la Patrulla Verde, recibió un cálido homenaje por parte de sus compañeros en el cuartel de San Fernando tras su jubilación. El hijo del fallecido se ha emocionado al recordar a su padre y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas.

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, protagonista del caso que finalizó con la condena del juez y el fiscal, también estaba entre el público con su mujer. Bartolomé Sbert se encuentra de viaje y no ha podido asistir, pero su hija ha extendido su agradecimiento a Juan Márquez y Juan Palomo.