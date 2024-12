El pasado martes el gato de Miguel Ángel Parra se escapó de su casa. El felino pasó más de 48 horas subido en un pino en la calle del Puig de La Talaia y no podía bajar. Ante esta situación agónica, el dueño afectado decidió solicitar un rescate a los bomberos de Palma. «Llamé al 112 y derivaron el caso a los bomberos. Cuando llegaron, mi mujer les enseñó el lugar en el que estaba el animal y al verlo, nos dijeron que no podían hacer nada», contaba Miguel Ángel.

En este momento de desesperación y desconsuelo, Miguel Ángel contactó con Ultima Hora para compartir su relato. El vecino de Palma estaba indignado ante la falta de «humanidad que han demostrado» desde el cuerpo de rescate. «Lo peor no es que no puedan bajarlo, sino que su justificación fue que ya bajaría si tenía hambre o que en el peor de los casos, daba igual que se tirara hacia abajo porque tiene siete vidas. Decir eso no es normal, estoy muy decepcionado ante su actitud», explicaba. Frente a esta inacción, tuvieron que contactar con una empresa privada especializada en rescates.

El técnico especialista, acompañado de su equipo de rescate, acudieron al lugar donde se encontraba la mascota atrapada y, con destreza, comenzaron las maniobras para poner a salvo al animal. En un impactante vídeo, se observa al profesional, completamente equipado con casco, guantes y traje de protección, colgándose de una rama del árbol mientras intenta llamar la atención del felino. Sin embargo, este intento resulta en fracaso, ya que el gato de Miguel Ángel se mantiene inmóvil, desafiando cualquier intento de rescate inmediato.

Tras un intenso y delicado trabajo a gran altura, en 1 minuto y 45 segundos, el felino fue rescatado con éxito y ya ha podido regresar de vuelta a su hogar junto a la familia de Miguel Ángel Parra. Después de varios días atrapado en la copa de un pino, el equipo de rescate con ayuda de cuerdas, logró liberar al gato. Este viernes, tras el angustioso incidente, el felino ya se encuentra en su casa, donde fue recibido con mucha alegría y alivio por parte de su familia, que no dejaba de esperar este momento.

Horas antes del rescate

«Mi mujer está destrozada y mi hija me ha llamado llorando. No sabemos qué hacer ya. Yo intenté subir al árbol, pero no he podido. Es muy peligroso. Ya no sabemos a quién acudir», aseguraba a este medio, visiblemente afectado. Tras varias jornadas de inquietud e incertidumbre, la familia decidió finalmente contactar con una empresa privada especializada en rescates. En este punto, su preocupación era creciente, especialmente porque temían que la lluvia empeorara aún más la situación, poniendo en riesgo la vida del gato atrapado en lo alto del árbol.