«No sé qué hacer ya». Es el mensaje de angustia y desesperación que ha lanzado Miguel Ángel Parra, un hombre al que se le ha escapado su gato de casa y se ha subido a un pino hace ya más de 48 horas. El felino no puede bajar y por ello, Miguel Ángel solicitó ayuda a los bomberos de Palma para salvar a su gato. Pero jamás imaginaba que esto habría sido en vano.

«El martes mi gato se escapó de casa y se subió a un pino muy cerca de mi vivienda en la calle del Puig de La Talaia . Llamé al 112 y me derivaron el caso a los bomberos. Cuando llegaron, mi mujer les enseñó el lugar en el que estaba el animal y al verlo, nos dijeron que no podían hacer nada», ha relatado Miguel Ángel.

El hombre se muestra indignado ante la falta de «humanidad que han demostrado. Lo peor no es que no puedan bajarlo, sino que su justificación fue que ya bajaría si tenía hambre o que en el peor de los casos, daba igual que se tirara hacia abajo porque tiene siete vidas. Decir eso no es normal, estoy muy decepcionado ante su actitud», ha afirmado a Ultima Hora.

El gato se encuentra a una considerable altura. Foto: M.Á. Parra

Por otro lado, ha indicado que su familia también está muy afectada y preocupada por la situación de su gato. «Mi mujer está destrozada y mi hija me ha llamado llorando. No sabemos qué hacer ya. Yo intenté subir al árbol, pero no he podido. Es muy peligroso. Ya no sabemos a quién acudir», ha explicado Miguel Ángel, al que también le perturba las condiciones en las que se puede encontrar su mascota después de las lluvias de estos últimos días.