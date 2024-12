Las familias del Ceip Gabriel Janer Manila, centro de Marratxí al que se reincorporó el profesor condenado por acoso, Miguel Roldán, han anunciado que llevarán a cabo una jornada de huelga el próximo 13 de diciembre que consistirá en no llevar a sus hijos al colegio; así lo han hecho saber mediante un comunicado en el que también explican las razones que les han llevado a tomar la decisión.

Este lunes, el colectivo acudió a una reunión con la Conselleria d'Educació, en la que también se encontraba su máximo representante, el conseller Antoni Vera, y ha expresado las siguientes conclusiones: «en primer lugar, la solución satisfactoria para las familias y para velar por la protección del menor de la primera reunión, no existe», explican.

En segundo lugar, hacen referencia a una información anterior sobre algunos comportamientos de Miguel Roldán en el IES Son Pacs, de Palma. Según reza el comunicado, Roldán fue maestro de 5º y 6º de Primaria en la escuela de Son Sardina, «donde no pasó nada directamente con los alumnos»; pero, tras esa actividad lectiva, aseguran que «cuando los alumnos pasaron a Son Pacs, los iba a ver a las puertas del instituto, se dio aviso y dejó de ir pero en septiembre se matriculó como alumno de un FP de Administración y contactaba con los ex alumnos en el patio. Tuvo que intervenir la dirección del centro, Inspección Educativa y hasta la policía», cuentan.

Los padres muestran también su descontento porque «la Conselleria no ve un riesgo real y sólo ha tomado medidas para aplacar a las familias». Asimismo, consideran que la incorporación de un maestro adicional para supervisión «no es una solución».

Por todo lo expuesto, los padres convocan una día de huelga el próximo viernes 13 de diciembre que consistirá en no llevar a sus hijos al colegio: «pedimos el máximo apoyo a esta medida que no queríamos llevar a cabo», dicen. También recomiendan a los progenitores que se organicen para poder cuidar de los niños que no acudan al centro.

«Contactaremos con el Ayuntamiento para ver si podemos utilizar Ca Ses Monges y pediremos un servicio de monitores, si no nos dan apoyo, lo buscaremos por nuestra cuenta», aseguran. «Seguiremos luchando por la seguridad de nuestros hijos y hasta que se restablezca un ambiente de confianza entre maestros, alumnos y familias», zanjan.