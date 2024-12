Piden cárcel a un vecino del Port d´Andratx por acosar al presidente y a la administradora de la comunidad

El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión a un vecino del Port d´Andratx, de nacionalidad danesa, acusado de acosar durante un lustro al presidente y a la administradora de la comunidad donde residía. Asimismo también se enfrenta al pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre próximamente en una sala de lo Penal de los juzgados de Vía Alemania de Palma.

Tal y como sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el procesado ha estado durante cinco años llevando a cabo «actos de hostigamiento constantes con el ánimo de perjudicarles su vida cotidiana» a los perjudicados, el presidente de la comunidad de vecinos y la administradora. Desde el año 2016, el acusado les enviaba incontables correos electrónicos, algunas veces hasta 10 al día, para recriminarles sus actitudes profesionales. Y no solo eso, sino que también les reprochaba no actuar sobre algunos temas personales que tenía y que no eran competencia de ellos. Llegó a amenazarles con avisar a Hacienda para que les investigara.

Al presidente de la comunidad, que residía allí mismo, lo vigilaba con los prismáticos y posteriormente contactaba con él para decirle lo que había hecho durante el día. También le perseguía por las zonas comunas y le aporreaba la puerta para intentar explicarle lo que ya le había transmitido a través de correo electrónico.

Los perjudicados denunciaron los hechos en 2019 y el sospechoso continuó como si nada. La Fiscalía subraya que el varón siguió con su «actitud perturbadora» hasta al menos junio de 2021.