Investigan la aparición de un hombre ensangrentado en la calle Manacor

La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre, de unos 40 años de edad, inconsciente y ensangrentado la madrugada de este sábado en la calle Manacor de Palma, a la altura del parque Wifi. La víctima, que no llevaba ningún tipo de documentación, tuvo que ser trasladada hasta el hospital de Son Espases en estado muy grave.

Según ha confirmado fuentes próximas al caso a este diario, los hechos tuvieron lugar sobre las 3.00 horas, muy cerca de al comandancia de la Guardia Civil. Un testigo alertó a los equipos de emergencia de la presencia de un varón que se encontraba inconsciente en el suelo y junto a él un inmenso charco de sangre. Rápidamente se personaron en el lugar una ambulancia y varias patrullas de la Policía Local.

Los sanitarios comprobaron in situ que el hombre tenía una importante herida en la cabeza y no respondía a los estímulos. Después de las primeras atenciones se decidió su traslado urgente hasta Son Espases. Poco antes los policías certificaron que el varón iba indocumentado y que tampoco llevaba consigo el teléfono móvil. Este hecho hizo pensar en un primer momento que fue víctima de un violento robo, pero la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas, aún no ha podido confirmar dicho extremo.