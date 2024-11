Alarma en la plaza de Cort por la presencia de un hombre armado. Agentes de la Policía Local de Palma denunciaron a un hombre, español de 35 años, por portar un arma simulada en pleno centro de Palma. El suceso tuvo lugar este miércoles en torno a las 16.30 horas, cuando un ciudadano alertó al 092 de que había un hombre que parecía llevar una pistola en una riñonera.

En el lugar se personaron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), que al entrevistarse con el requirente, éste proporcionó la descripción del sospechoso, al que los policías localizaron poco después. Al ser registrado, los funcionarios encontraron la pistola, de apariencia real, escondida entre la ropa, junto a una bolsa con 500 balines de acero y 5 bombonas de gas comprimido.

No obstante, otros testigos informaron a los agentes de que el hombre había estado también en un bar de la zona, donde hizo el amago de sujetar el arma, que en ese momento era totalmente visible.

Al ser interrogado por los policías, el sospechoso explicó que la acaba de comprar para un regalo, pero al no poder justificar porque no la llevaba escondida y sin su caja, además de no disponer de la autorización exigida para poder portarla encima, los agentes procedieron a denunciarlo y le interpusieron una sanción, que puede llegar hasta los 30.000 euros en los casos más graves.