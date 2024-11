Continúa la polémica con la policía local de Muro. El alcalde del municipio, Miquel Porquer (El Pi), ha alzado la voz este jueves y ha desmentido a sus policías, asegurando que sus acusaciones son falsas. «Nunca he dicho a mis agentes que si no están conformes, tienen la puerta abierta. Un alcalde no puede decir eso», afirma Porquer.

Del mismo modo, ha recalcado que «Actualmente la plantilla es de 29 agentes y ahora mismo sólo faltan 5. Siempre que se van, cubrimos las plazas». Del mismo modo, ha explicado que se trata de una problemática que lleva tres décadas acechando a la localidad. «Hace treinta años que la situación es igual», ha comentado el alcalde. En cuanto a los salarios, Porquer admite que son bajos, pero «no podemos subirlos como queramos. Somos conscientes y es por ello que se les ofrece a los agentes realizar guardias de refuerzo, con el que se pueden sacar un sobresueldo, ya que son 44 euros la hora». No obstante, ha señalado que: «Todo esto no es un problema sólo de Muro, es un problema de todos los municipios.