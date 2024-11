El teléfono de Tim V. se quedó sin batería a las ocho y media de la tarde del 8 de octubre de 2022. Dos horas y media después fue arrojado desde una furgoneta Citroën Berlingo en marcha en la autopista a la altura de Platja de Palma. El jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha explicado este jueves en el juicio con jurado en la Audiencia que los dos acusados de asesinarlo querían robar a la víctima, un turista alemán de 20 años.

"Estas dos personas estaban intentando sustraer dinero a algunos de los muchos turistas alemanes que en estas fechas están en el Arenal en no muy buenas condiciones para seguir con la fiesta", ha comentado el jefe del Grupo de Homicidios, Ángel Ruiz, que se ha emocionado mientras recordaba los hechos, que se recogen en más de 200 folios de atestado. "Ha sido una investigación muy larga, ardua y exhaustiva".

Las defensas de los dos acusados explicaron este miércoles ante el jurado que sus clientes recogieron al joven porque lo vieron en estado de embriaguez para acompañarlo a su hotel y alegaron que se tiró de forma voluntaria desde la furgoneta en mitad de la autopista porque se asustó. "Iban en dirección contraria a su hotel. Si se dedicaban a recoger a personas ebrias en s'Arenal lo tendrían que haber hecho 300 veces esa noche, no les bastaría el fin de semana".

Un testigo explicó al responsable del Grupo de Homicidios que vio cómo unos brazos lanzaban un cuerpo sin vida desde el vehículo. "Nadie en su sano juicio salta de una furgoneta que en el mejor de los casos circula a 20 kilómetros por hora. El testigo describe muy bien cómo esta persona cae en la dirección contraria al tráfico. Este chico cae como un saco de patatas, como un muñeco, y de espaldas al tráfico. Esto es muy significativo. No tiene ningún sentido que salte en marcha de una furgoneta en una autovía".

El conductor de la Citroën Berlingo era Francisco Jesús J. "José David R. [el otro acusado] estaba en los asientos traseros, no hay otra forma de cerrar la puerta", ha asegurado. Al jefe de Homicidios le llamó la atención que José David R. recordara todo a excepción del momento en que se produjo la muerte. "Es típico obviar detalles de ese momento. Pasa de puntillas, no se acuerda, no vio... dice que Tim abre la puerta trasera izquierda y le grita: '¡Illo, qué haces'! y que alarga el brazo, le pone el cinturón y cierra la puerta. José David R. mide 1,80 metros y es imposible alcanzar la puerta corredera de la furgoneta y cerrarla. Tendría que medir 2,05 metros para poder hacerlo".

Francisco Jesús J. fue detenido por la Guardia Civil en marzo de 2023 por robos con fuerza y los agentes le intervinieron su móvil para realizar un volcado de la información. "Nos llevamos la sorpresa de que Francisco había realizado 22 búsquedas, desde enero hasta marzo de ese año, en relación a la muerte del turista alemán cuando en prensa no había aparecido nada más".

Los acusados, según ha manifestado el jefe de Homicidos de la Policía Nacional, declararon que lo recogieron porque lo vieron sin camiseta y decidieron "hacer de buenos samaritanos y subirle a la furgoneta para llevarlo a su hotel. Desde el momento en que lo recogen hay dos rotondas. Tuvieron oportunidades de sobra para dejarlo en su hotel. La finalidad no era otra que robarle. Así lo reconoce José David en su declaración. Dijo que Francisco le propuso robarle".

Ángel Ruiz ha puntualizado que ambos son consumidores habituales de sustancias estupefacientes. "Francisco Jesús J. se dedicó a robar a personas extranjeras los días siguientes. José David R. lo define como un monstruo. Es verdad que José David no tiene muchos antecedentes, solo varios por conducir sin permiso y uno por violencia de género. Francisco tiene más de 14 detenciones por todo tipo de delitos: robos, riñas tumultuarias, amenazas... es una persona muy habituada a tratar con la policía".

-Le voy a hacer una última pregunta- ha comentado la letrada de la familia de la víctima.

-¿Tim V. saltó de esa furgoneta?

-No, bajo ningún concepto.